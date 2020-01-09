元大金(2885)公布2019年獲利，在旗下5家子公司證券、銀行、人壽、期貨與投信的獲利均較2018年成長帶動下，母公司金控全年稅後純益205.69億元，獲利再創新高，年增率10.12％，每股稅後純益1.76元，獲利再創新高。

元大證券方面，2019年雖有美中貿易干擾，元大證券仍以獲利91.02億元創新高，全年每股稅後盈餘1.57元。2019年各項業務表現亮眼，其中以投資銀行業務及自營業務更為突出，元大證券投資銀行2019年承銷緯穎、晶碩、大銀及亞洲藏壽司等上市(櫃)案成績亮眼，具備國際投行訂價與配售實力。自營業務方面，不僅在台股上漲之前即掌握趨勢提前布局，獲利優異；在固定收益部分，於美國降息前即洞察美國公債利率走向，債券操作亮眼。在經紀業務的借券方面，借券系統的建置與啟用，讓借券業務獲利較前年成長逾30％。

元大銀行2019年稅後純益站上百億元，達100.31億元，每股稅後盈餘1.36元，也創歷年新高。12月獲利2.34億元較11月衰退，主要因為維持穩健授信資產品質，提列授信違約所可能產生的呆帳損失，而截至2019年底已足額提列。

元大銀行近3年放款結構調整、虛實通路整合、理財業務發展與合併綜效發揮，業務主軸以消費金融、企業金融、財富管理及數位銀行等四大領域為組織發展方向，國內營業據點達到147家分行，海外據點包含元大銀行香港分行、元大儲蓄銀行（菲律賓）、元大儲蓄銀行（韓國）兩家海外子行，期許更能發揮「亞洲金三角」經營綜效。

元大人壽全年獲利9.10億元，年成長228.52％，元大人壽自2014年加入元大金，2018年即轉虧為盈，投資方面著重提升長期穩定的經常性收益。此外，元大人壽保障型及高齡化保險商品初年度保費收入占整體比例已達60％，展現元大人壽持續配合主管機關政策、推動保障型商品發展，讓保險回歸保障本質，以穩健財務確保清償能力。

元大期貨2019年稅後純益11.36億元，每股稅後盈餘4.89元。2019年推出元大「牛熊權」商品，分別以台股、富櫃200指數為連結標的，首創店頭衍商市場，是唯一連結大盤、店頭指數的交易商品，以千元小額交易，參與大盤與具全台指標性中小企業漲跌幅。此外，元大期貨並積極建構海外交易平台，朝發展成為國際化的上手期貨商邁進。

元大投信截至2019年11月底，元大投信ETF受益人為60.6萬人，占整體受益人數比重約66％，為國內目前ETF規模最大發行商，2019年11月發行「全球未來通訊ETF」為全球規模最大。同時也在國際持續擴張版圖，先後擔任韓國、泰國、香港、馬來西亞、大陸等地基金業者ETF的技術顧問，並擁六國以上ETF業務的在地操作管理與產品發行經驗。

(時報資訊)