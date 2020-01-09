小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（9日）財經重點。

【1】伊朗突襲美市場動盪

美國總統川普周三（8日）表示，伊朗轟炸美國駐伊拉克軍事基地的報復行動中，並未造成美軍傷亡，將對伊朗實施更嚴重的經濟制裁，暗示美國不需要武力回擊。此番言論緩解市場緊張情緒，加上美中貿易樂觀，推動周三美股四大指數同步走高，那指創下歷史新高。

【2】法說強押陣 雙王扮明燈

台股雙王大立光法說會9日登場，外資連3日買超，法說會前夕股價拉出中紅棒。台積電也將於16日接棒召開法說，外資8日賣超縮減至792張，股價力守平盤。市場高度期待這二大重量級公司法說會能釋出正向展望訊息，讓面臨11,800點關卡保衛戰的台股能重新振作。

【3】美伊情勢緊張 國安高層應變

美伊緊張情勢升高，在蔡英文總統指示下，國安會8日召開國安首長會議，就股匯市及能源供應整體情勢發展進行了解與研判，擬妥因應方案。國安基金例會昨日也討論伊朗情勢，主委、行政院副院長陳其邁指示，未來持續注意台股走勢。各部會繃緊神經應戰。

【4】國巨將發GDR 美銀最吃驚 大砍評等

國巨董事會日前決議通過辦理國內現金增資發行普通股，參與發行海外存託憑證（GDR），消息一出，外資圈討論度瞬間爆表，美銀證券對此舉最感吃驚，著眼稀釋股本18％、壓縮每股純益，一口氣把投資評等從「買進」，跳砍至「劣於大盤」，推測合理股價估值下探355元。

【5】昂寶-KY將下櫃

電源管理IC廠昂寶-KY表示，將以每股230元價格，溢價約5％，把百分之百股權全數賣給私募基金東博資本（MagiCapital）、Pavilion Capital、Axiom Capital等共同投資人，收購總金額將約128.77億元，昂寶最快下半年從台股下市。

(中時電子報)