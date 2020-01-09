台北市松山區8日晚間驚傳雙屍命案。兩名就讀東吳大學社工系的男女情侶同學，昨天晚間9點多，被男同學表哥發現陳屍在租屋處陽台，警方採證並調監視器畫面後發現，兩人先後回到住處時間與死亡時間均不同，且現場無外力入侵跡象，目前朝兩人先後輕生方向偵辦。

據了解，昨晚死者表哥因聯繫不上心情鬱悶的死者，趕緊上門到男方租屋處察看，卻發現房門沒有上鎖，進入才在陽台驚見2人已無生命跡象，嚇得趕緊報案。

據了解，女性死者的阿嬤、阿公到現場認屍時，透露前幾天孫女還有回家吃飯聚餐，替弟弟慶生，看不出有何異樣；家人雖然知道她有男友，但家人都沒見過。

警方獲報後發現趕往現場鑑識，發嫌現場無遺書及外力侵入跡象，疑似南方輕生後女方也跟隨著想不開。(王英豪攝)

警方第一時間進入現場時，發現男方躺在租屋處的陽台地上，脖子有明顯勒痕已死亡多時，女方仍懸掛在半空也無氣息，由於死法離奇，讓警方不敢大意，但檢視大樓大樓監視器，卻發現男方在下午回到住處後就沒有出門。

但女方則是傍晚才返回住處，也沒再出過門或是有其他不明人士進入，現場也沒發現任何外力侵入跡象。經過初步判斷，2人死亡時間不同，頸部勒痕與現場的繩子一致，警方初步研判，極有可能是女方回住處時發現男方輕生，試圖搶救男方將其抱下後，因為太過悲痛也走上同一路途。

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