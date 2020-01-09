俊昊和從事科技業的怡蓁是表兄妹，這兩人近10年來都曾有改名的經驗。俊昊從大學畢業後的工作運一直很不好，畢業10多年來不停換工作，對他而言，一年換4～5個老闆是很稀鬆平常的事；親友都很納悶，剛出社會的小毛頭，工作不順、求職碰壁是很正常的情況，但俊昊已經老大不小了，怎麼工作還不穩定？

對於工作運常年不順，俊昊自己也很苦惱，覺得自己的名字不好、運勢不好，但旁觀的親友覺得和他的人格特質、心理狀態有關，3年前俊昊決定改名，沒想到，改名之後，情況沒有改善，去年反而官司纏身。

比較年輕的怡蓁就較穩定，沒有經常換工作，但她覺得工作環境氛圍讓她很不舒服，和同事相處並不融洽，直屬長官也老是找麻煩，她老是有「快做不下了」的感覺，也覺得自己的名字不夠好。

在台灣，改名已是一件非常普遍的事。據了解，未成年的人改名，大多是父母親要求的，成年之後改名的，則是當事人自己想要改名。會要求改名者，除了當事人覺得姓名粗俗不雅外，絕大多數都是算命後決定改名字，希望能增強或是改變個人運勢。

多數華人喜歡算命、改運，總認為人生的不順遂，是外在環境及命運的使然，和個人性格、特質沒有直接關聯性。因此，一旦想換名字的念頭萌生，通常是透過口碑介紹，直接到命相館逕行改名，不會尋求心理諮商。

聯合心理諮商所執行長陳凱婷指出，改名的人一定都有一個目的，包含家庭婚姻、情感、事業、工作、人際關係等，建議在改名之前，不妨先尋求心理專業人士，透過心理諮商可以幫助當事人釐清和找出造成困擾的因素。

碰到生活上的問題，想要藉由改名來翻轉運勢者，陳凱婷說，花錢請算命師改名前，不妨先停一下，建議可以自己檢視和做的部分：

1、先尋求心理專業人士：例如企業主想挽救事業頹勢，可以找專業企管顧問；學生有課業或情感困擾，可找輔導老師；上班族有職場適應上的難題、為何老是當情感上的第三者？都可以尋求身心科醫師或是心理師。在會談時，專業顧問或心理專業人士協助當事人看到問題的核心。

2、自我覺察和做記錄：在我們的生活當中，可能常在人際或情感上犯下同樣的錯誤，或是行為模式不斷的重蹈覆轍，透過自我覺察及做記錄的方式，進一步的來幫助自己。

3、閱讀心理相關書籍：若當事人不想尋求心理專業人士，可以閱讀相關心理專業書籍來改善、幫助和提升自己。

4、找親友聊：雖然親友有一定的幫助，但透過專業人士的專業帶領，提供客觀的分析及協助，可將問題看的更深入及提供當事人適合面對和解決的方式。

對於改名與否，心理師大部分都會站在尊重、客觀、中立的立場，不會告訴當事人要不要去改名，但心理專業人士會和當事人一起去討論有關為何想改名；建議如果心理困擾已超過2週以上，還是應盡快尋求心理諮商專業協助。

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(中時電子報)