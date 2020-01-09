櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過東典光電科技公司(6588)申請上櫃案。

東典光電科技公司主要從事光通訊薄膜濾光片之研發、生產及銷售，申請時資本額2億3275萬8000元，董事長為陳正德，推薦證券商係元富證券、中國信託證券及群益金鼎證券；東典光電科技公司107年合併營業收入為2億4548萬6000元，稅後盈餘為3712萬1000元，每股盈餘為1.58元；108年前3季合併營業收入為2億4078萬9000元，稅後盈餘為3513萬1000元，每股盈餘為1.5元。

(時報資訊)