美伊緊張情勢升溫，避險情緒推動金價漲勢，使金價一度觸及1590美元，法人表示，2020年仍有諸多不確定性，中東地緣風險升溫，加上經濟表現存有雜音，且隨通膨緩步回升，全球低利率環境等，都有利金價中長線的表現。

富蘭克林證券投顧表示，四原因讓黃金吸引眾人目光。一是受惠全球央行的貨幣政策，資金面寬鬆有望持續推動大宗商品表現；二是中美貿易、美國總統大選、英國脫歐及美伊關係等地緣政治事件，替市場增添不確定性。

三為避險需求加上多國央行持續增持黃金儲備，但金礦產能成長溫吞，供需面仍趨緊；四即經歷十年多頭行情後，全球景氣正逐步邁向緩成長循環，如何降低潛在的波動與風險，將是下一個10年投資策略的重大課題，與各類資產相關性低的黃金，可望持續吸引投資人納入投組配置。

野村投信也表示，隨著中東緊張局勢升溫，引發風險趨避意識，帶動油金價格上升，假設美伊之間衝突沒有導致全面性戰爭，在全球主要央行一致寬鬆貨幣政策以及市場氛圍轉好之下，黃金及能源後續表現可能會受到壓抑；但若美伊衝突進一步惡化，黃金及能源漲勢可望持續。

對於黃金基金後市展望，富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德表示，全球寬鬆的政策環境，依然對黃金有利，後續將進入黃金消費大國的傳統旺季，避險需求加上季節效應提振，預期金價還有表現機會，至於地緣政治風險的不確定性，更是另一個推動投資者擁抱黃金的因素，加上黃金和各資產類別呈現低度相關，隨著避險或是多元化投資組合需求增加，使黃金再度吸引投資人目光。

雖然法人看多金價後市，但由於金價波動大，因此，法人仍建議投資人布局黃金或者相關投資標的，最好採逢回布局、定期定額方式介入，且嚴控資金占比。（新聞來源：工商時報─記者黃惠聆／台北報導）

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