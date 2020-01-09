美國總統川普表示伊朗轟炸美駐伊拉克的軍事基地未造成美軍傷亡，選擇對伊朗實施新的經濟制裁，暗示沒必要進一步武力回擊伊朗。川普言論緩解市場緊張情緒，石油價格應聲暴跌5%。

美國12月ADP「小非農」優於市場預期創8個月新高，美中貿易樂觀情緒，推動週三美股四大指數同步走高，週三美股上漲，漲幅介於0.02至0.67％，美股四大指數短期高檔震盪。蘋果上漲1.61%，台積電ADR上漲0.74%。

台股回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。目前支撐為11,700點至季線（約在11,640點），壓力為月線（約在11,980點）附近。KD開口向下，9日K值小於50，短線整理。

觀察台股指數是否能止跌回穩並收復月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、蘋概、被動元件、工業4.0、生技、內需、運動風、金融、車用、原物料等。

(時報資訊)