農曆春節、寒假快到了！寒冬也能賞花。2020年台北首波花卉盛會「台北茶花展-拜訪椿天」將於1月10日起於陽明山上的花卉試驗中心展開。茶花可是時尚女王香奈兒最愛的花！展期僅10天，將展出北台灣知名茶花達人提供的珍藏茶花盆景，今年度特別呈現較少見的黑色茶花品種，別具一番高雅風格，搭配展場清透、溫暖色調的插畫，絕對讓您目不暇給，歡迎大小朋友沉浸在春暖花開、充滿活力生機的春日氛圍裡吧！

茶花「黑色蕾絲」。（圖取自台北市公園處官網）

花卉試驗中心自民國38年起便開始栽種茶花、蒐集品種，致力於茶花栽培及種原保存，園區已蒐集超過300種、5000餘株茶花，多數都是樹齡50-60年原地栽種的珍貴茶花樹，是目前全台灣規模最大的茶花園，相當值得親自走一趟，目睹壯闊茶花林的美。

茶花「黑金」。（圖取自台北市公園處官網）

園區除了既有的茶花林區、茶梅區、山茶杜鵑區、茶花隧道、金花茶區、香茶花區外，還搭配種植了鬱金香、風信子、大飛燕草、毛地黃、季節草花等佈置，花團錦簇、鳥語花香，滿滿的春天景緻，絕對秒殺您相機或手機的記憶體，讓您不虛此行。

茶花「黑鳥」。（圖取自台北市公園處官網）

台北茶花展已邁入第17年，是全台歷史最悠久的茶花展，今年以「拜訪椿天」為主題，椿，就是茶花的意思，每年茶花大約在冬春之際盛開，彷彿是報春的花仙子。展覽館以大自然風格為佈置靈感，邀請知名插畫設計師57號小畫屋Clare+嘉，用他溫柔、活潑又帶點童趣的筆鋒，呈現出園區另一種風貌，與來自各地的繽紛茶花盆景相互襯托之下，帶給觀眾春意盎然、溫暖祥和的感受，還能徜徉在園區茶花林裡，伴隨枝梢上嬉戲鳥兒們的高歌，歡迎來體會花卉試驗中心椿之饗宴。

今年特別展出較少見的深色茶花品種，花瓣以深紅色為基底，根據光影變化及觀賞角度不同，可看到不同程度的紫黑色，因此常稱為「黑色」茶花，是茶花裡相當珍貴的品種，花朵更帶給大家一種神秘、高貴又帶點危險、魔幻的感覺，非常耐人尋味。

為了讓遊客有得看又有紀念品，茶花展期間1/10-1/19只要民眾現場上Facebook「台北新花漾粉絲團」打卡按讚並分享貼文或填寫問卷，即可贈送精美插畫明信片1張，於整個茶花展期間，憑插畫明信片可到周邊商家享用優惠活動喔，這次合作的商家除了美軍宿舍群的知名餐廳外，還有飯店住宿、泡湯、浴衣體驗優惠，十分多元廣泛。

若您錯過了茶花展精彩的開幕活動，1/11、1/18、1/19在花卉中心綠化教室有免費的講座，可千萬別錯過了。最受歡迎的「椿茶相送」捐發票贈送茶花苗活動則在1/11、12、18、19這4天週末假日上午9點開始，捐3張發票即贈送限量茶花小苗，送完為止，今年除了去年最受歡迎的十八學士外，還有紅繡球、黛比等品種，更有神秘的品種會隨機出現喔。

由於花卉試驗中心附近停車空間不多，今年特別情商陽明教養院及格致國中周休二日時提供停車空間，但仍呼籲民眾多加利用大眾運輸交通工具上山，可以搭乘公車260、303、紅5、皇家客運金山線至山仔后派出所站下車，往下山方向步行約10分鐘即可抵達緊臨加油站的花卉試驗中心。

茶花展系列活動。（圖取自台北市公園處官網）

(中時電子報)