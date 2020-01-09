韓國瑜魅力無法擋 連港媒都吃驚！ 08:272020/01/09 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 現場鄉親熱烈挺韓。（許家寧攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選將至，國民黨總統候選人韓國瑜於7日趕赴基隆宜蘭為自家後選人站台，這次造勢活動事先都沒有任何大型宣傳，但是現場去擠滿人潮，讓港媒見識到韓國瑜的魅力無法擋！ 據港媒《中評網》報導，韓國瑜7日親赴基隆，陪同宋瑋莉前往奠濟宮參拜，廟方特別準備菜頭，祝福韓國瑜有好采頭。而奠濟宮位於基隆廟口夜市內，當韓國瑜走進基隆廟口，受到沿途支持者的熱情支持，紛紛高喊韓國瑜凍蒜！也有攤商把握機會，拿起手機猛拍韓國瑜，韓流的魅力再度在基隆展現。 文章來源：中評社網站 (中時電子報) #港媒 #基隆 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #親民黨 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 台南韓粉 自製穿雲箭大旗南征北討 17:572020/01/07 政治 台南韓粉 自製穿雲箭旗 04:102020/01/08 地方新聞 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 國民黨賣不動產得1216萬元 黨產會同意發放給700多名解僱勞工 23:022020/01/08 政治 代表基層心聲 讀稿機才是真草包 新黨挺韓 為兩岸和平著想 04:102020/01/09 政治要聞 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 政治熱門新聞 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 瘋傳！挺韓老父給韓黑大學生兒的一封信《分享》.... - 政治 發生什麼事？覺青女神突崩潰：國會過半不可能了 - 政治 看2020總統選戰 心理戰專家預言最後勝出者 - 政治 今天不開店？餐廳老闆霸氣公告：凱道見 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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