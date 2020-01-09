2020大選將至，國民黨總統候選人韓國瑜於7日趕赴基隆宜蘭為自家後選人站台，這次造勢活動事先都沒有任何大型宣傳，但是現場去擠滿人潮，讓港媒見識到韓國瑜的魅力無法擋！

據港媒《中評網》報導，韓國瑜7日親赴基隆，陪同宋瑋莉前往奠濟宮參拜，廟方特別準備菜頭，祝福韓國瑜有好采頭。而奠濟宮位於基隆廟口夜市內，當韓國瑜走進基隆廟口，受到沿途支持者的熱情支持，紛紛高喊韓國瑜凍蒜！也有攤商把握機會，拿起手機猛拍韓國瑜，韓流的魅力再度在基隆展現。

(中時電子報)