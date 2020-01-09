2020大選在即，國民黨總統候選人韓國瑜將在今晚在凱道舉辦選前最大造勢，韓國瑜競辦創意總監潘恒旭更是喊出要衝出100萬人！

有熱情韓粉就耐不住性子，連夜跑到凱道卡位，看著工作人員整理場地；且互不認識的韓粉們還互相幫助，煮薑母茶、買早餐，讓人狂讚韓粉熱情、天冷心不冷！

相關照片發上韓粉社團，引來韓粉們的共鳴，直呼「天冷，記得加厚衣」、「不見不散」、「讚」、「晚上凱道見」、「太溫暖了」、「唯一支持韓國瑜」、「一起衝出百萬人！」

(中時電子報)