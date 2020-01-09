陸美第一階段經貿協定文本去年底達成一致，有望近期簽署。中共黨媒《環球時報》9日社評指出，大陸通過貿易戰，更加確認了美國的強大，大陸損失了，也成長了，與強手打交道就是這樣，或者垮，或者變得更強。實際上這兩年大陸從美國新學到了很多東西，這就是所謂「衝突常常是學習對方的一種方式」的邏輯。

社評稱，大陸經受住了美國強大的貿易戰衝擊，保持了健康的經濟基本面，發展繼續呈良好態勢，公眾心理和社會秩序井然。大陸變成熟了，而成熟是強大最重要的維度之一。大陸能夠「越打越強」，不是偶然，至少有以下三大原因可以總結：

第一，大陸有龐大的經濟體量和堅實的物質基礎。大陸是第一大工業生產國，製造業很完備，同時是最大的貨物貿易國，有與美國旗鼓相當的消費市場。大陸的汽車、手機、主要農產品市場都已是世界最大的，而且這個國家潛力巨大。迴旋餘地比大陸自己曾經認為的更大。

第二，大陸的體制優勢不是一個口號，它在關鍵時刻的確有動員社會、凝聚人心的非凡優勢。社會的政治優勢越來越有力地釋放了出來，對貿易戰的性質、大陸各種對策的必要性，人們形成了堅定的共識。貿易戰沒有打散大陸，在中共領導下變得空前團結。

第三，大陸初次遇到全面貿易戰的極端情況，但邊打邊學，邊衝突邊調整，表現出很強的應急反應和改革能力。大陸最響亮的口號是「做好自己的事情」，最突出的對策是進一步擴大對外開放。這樣的表現堪稱殊為難得。

社評認為，這兩年陸美關係深刻變化，隨之發生變化的是大陸國民的集體心態。大陸社會的「大國心態」是這兩年真正開始建立起來的。有了這兩年的經歷，大陸人首先變得「不怕事」了。其次真正了解什麼叫「大國」。集體自信對任何國家和社會都是最珍貴的精神資源之一，只能通過一件一件事碰撞出來，磨礪出來。

社評強調，如果因為貿易戰大陸的外貿垮了，人民幣兌美元匯率貶到10以上，經濟增長率變成負數，大陸就絕不會有今天的集體自信。但大陸對歐洲、東協、日本的貿易增長補了對美貿易的下跌，人民幣匯率一直在7左右擺動，經濟增長率處在合理區間，大陸人的集體自信實為對這兩年國家綜合表現的總結。

(中時 )