啟英高中董事長王美只（右）連13年頒發寒冬送暖獎助學金。（呂筱蟬攝）

農曆春節將至，為讓清寒學生也能過個好年，啟英、治平高中董事長夫人「媽咪」王美只，連續13年以私人名義，捐助桃園市內國高中低收入戶家庭學生，今年再度捐出423萬5000元，共有847名學生受惠，每人獲得5000元紅包。她累積捐助款項達4737萬元，愛心深獲教育界及學生家長肯定。

啟英高中普通科高三學生劉勝弘，連續6年站上領獎台，今年他以台灣大學希望入學管道錄取該校會計系，王美只更加碼頒發20萬元獎學金。劉勝弘家庭經濟狀況不佳，媽媽因罹癌，將孩子寄養在朋友家，雖然沒有親人的陪伴，他仍發憤努力學習，當年國中會考成績可讀武陵高中，毅然選讀啟英領取40萬元獎學金，並把歷年來獲得的獎助金，全部交給媽媽幫助家裡經濟。

同是啟英高中的葉晴，成長在單親家庭，年幼時父親公司無預警破產，債主蜂擁而至，從小晚餐都是學校午餐的剩菜，班上要活動經費時，總是繳不出錢，只能選擇迴避同學不諒解的眼光。她說，領到寒冬送暖紅包，就能和妹妹在過年前買新衣，不需要穿社會局的二手衣物，是過年主要的經濟來源。

王美只說，希望讓學生了解，貧窮不可怕，可怕的是不懂得上進，而且也要對自己有信心，只要願意付出努力，一定能擁有美好的未來。每年能頒獎助學生是孩子們給她的機會，自己也感到快樂，更鼓勵孩子們要懂得惜福與感恩。

(中時 )