興勤電子工業(2428)108年合併營收為58.12億元，年減3.33%，受惠於中美貿易戰趨緩，興勤目前接單狀況不錯，預估今年第1季將較去年同期好，興勤表示，今年整體業績可望優於去年。

興勤為保護元件大廠，壓敏電阻全球市佔率約42%，熱敏電阻市占率約40%，隨著興勤在各主要客戶的滲透率拉升，包括：LED照明、電動車等躋身為全球前三大廠供應商，讓興勤的業績受到景氣波動影響較小，2019年前3季稅後盈餘為8.28億元，年成長10.4%，每股盈餘為6.46元。

興勤108年12月合併營業收入為5億990萬2000元，月減2.28%，年增3.25%；累計108年第4季合併營收為15.19億元，季增3.9%，累計108年合併營收為58.12億元，年減3.33%。

看好車用電子及新能源車趨勢，興勤近幾年積極開發應用於新能源車電池組、充電槍、車載充電器、電動馬達及充電樁等車用保護元件，並建立車用專屬生產線，相關產品除透過台達(2308)等車用零組件廠出貨給歐洲車廠，公司亦陸續送樣歐洲及美國車用Tier 1零組件廠，隨著車用產品出貨放量，預估車用產品佔比可望拉升到10%以上。

隨著中美貿易戰趨緩，目前興勤接單狀況不錯，興勤表示，今年第1季將比去年同期好，全年業績也會比去年好。

(時報資訊)