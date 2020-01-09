如果男生劈腿，後來前女友又變成繼母，絕對是「地表最強復仇」。如此八點檔連續劇的劇情，竟然在現實生活中上演。

命理師廖美然在《新聞挖挖哇》分享表示，一名單親家庭的父親，之前到她那裡原本是問兒子的婚姻大事，沒想到某天卻問起自己與兒子前女友的關係。原來，這個爸爸某天在路碰到這個女孩，問對方為何這麼久沒來家裡坐坐？不料女孩突然落淚，問後才知道２人已經分手，分手的理由是男友爸爸反對。

可是這名爸爸對這個女孩印象非常好，認為以後一定會是賢妻良母，事實是兒子劈腿女孩的閨密。爸爸覺得兒子對不起前友女，於是經常約女孩喝咖啡聊天，沒想到２人卻談出感情，所以爸爸才會找廖美然問自己與女孩的夫妻宮合不合，意外的是2人相當契合。

爸爸後來真的娶了女孩，這個女孩的身分，也從從「前女友變成繼母」，反而兒子娶了女孩閨密後，因為女方外遇離婚，如八點檔劇情讓在場來賓聽了都傻眼。

(中時電子報)