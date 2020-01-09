美國之音今天報導，在美陸俄展開大國競爭的背景下，網路空間的競爭和衝突也變得更為激烈。美國的網路安全專家認為，大陸的網路行為最近幾年發生巨大改變，從專注於智慧財產權盜竊，轉向了軍事技術與網路監控，而且幾乎完全重新構造了它的網路能力。美國國會網路空間委員會正在研究如何更好的應對來自大陸和俄羅斯等方面的網路襲擊。

美國之音報導稱，位於加州的網路安全公司「火眼」的情報分析主任霍爾特奎斯特7日在外交關係委員會舉行的大國競爭與網路衝突的研討會上表示，大陸的網路行為發生了重大的轉變。

他說：「以前都是涉及盜竊智慧財產權，現在還有一些這方面的事情，但是我們所看到的是，大部分是從美國以外的西方國家獲取軍民兩用的技術。它特別專注於軍事技術和監控機制。」

擔任過美國政府高級情報分析師的這位前網路安全問題專家說，大陸正在出口它的防火牆。尤其令他感到不安的是，大陸的駭客會侵入電訊公司，對它感興趣的人進行跟蹤監視。

報導指，網路安全公司「記錄未來」高級首席研究員莫瑞池認為，好幾個因素的結合，包括大陸軍改、習近平反腐運動及2015年的陸美《網路安全協定》等，促使大陸的網路襲擊能力發生了很大的變化。

她說：「今天的大陸完全重新構造了它的網路能力。他們建立了軍方指揮架構，在操作和組織上加強了指揮與控制。他們在網路上的運作與10年前完全不同。他們不再使用這些具有定制功能的惡意軟體，更多地使用了我們所說的商品惡意軟體，這些惡意軟體很大程度上是公開的，可以從地下犯罪團夥那裡購買甚至下載。」

擔任過美國國家安全局東亞事務主管的這位前網路安全專家說，在通過網路進行滲透以擴大影響力的問題上，大陸與俄羅斯的策略完全不同。她說，大陸的網路行動絕大部分是展示有關大陸的正面形象，試圖向外界傳遞中國崛起有利於世界的資訊。

來自緬因州的無黨籍參議員安格斯．金星期二在外交關係委員會的一個座談會上說，網路襲擊不是迫在眉睫的，而是隨時隨地正在發生。

他認為，大陸和俄羅斯的網路襲擊能力接近於趕上美國的水準，與此同時，北韓、伊朗及其他非國家行為體正在快速加強它們已經相當強大的網路襲擊能力，而美國應付這些襲擊的準備是不足的。

(中時 )