生鮮蔬果類的食物一定要冷藏，但雞蛋和蜂蜜這兩種食物，要放常溫保存還是冷藏是許多人的疑問，營養師表示，雞蛋放常溫也可，但建議最好冷藏保存，而蜂蜜則是常溫保存來的好。

超市採購雞蛋和蜂蜜，要不要放冰箱是許多人常有的疑問，根據《爆炸營養課堂》的營養師表示，常溫保存雞蛋約可放一周，但若放置的環境較高溫，就很容易使雞蛋變質，而雞蛋如果放冰箱的話，保存期限就可延長至40、50天左右，因此會建議雞蛋還是放冰箱好。

而台灣的天氣潮濕悶熱，如果將雞蛋放在常溫，會很容易會變質，因此最好放冰箱保存。而雞蛋越新鮮，烹煮的方式就越多元，但若越不新鮮，建議要煮熟再吃，以免引起食物中毒的狀況。

此外，營養師也說，蜂蜜的含水量較低，微生物不容易生長，且若放冰箱保存，蜂蜜會出現結晶的狀況，口感會變的比較差，但還是能吃，所以建議，開封後常溫保存即可。至於澱粉類食品，像是饅頭、麵包等，短期保存，只要密封好放常溫就好，但若想延長保存期限，建議包好放冷凍庫。

(中時電子報)