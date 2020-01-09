美國高通公司旗下子公司高通技術公司今日推出最新高通車用Wi-Fi 5與藍牙組合晶片 QCA6595AU，為汽車產業帶來整合了Wi-Fi 5與最新一代藍牙5.1的雙MAC（媒體存取控制，Medium Access Control）優越性能，QCA6595AU 已推出樣本，產品預計於2020年8月商用出貨

QCA6595AU的設計可達1 Gbps高速，能輔助高通汽車Wi-Fi 6雙MAC晶片 QCA6696傳輸速率近1.8 Gbps，與Wi-Fi 5單一MAC晶片 QCA6574AU傳輸速率達867 Mbps。偕同QCA6696與QCA6574AU，最新的QCA6595AU晶片使高通技術公司用於幾乎各級車輛的可規模化Wi-Fi與藍牙產品系列更為完整。

為滿足日益增長的車內連網需求，QCA6595AU晶片可提供2x2多輸入多輸出（MIMO）5 GHz與1x1單輸入單輸出（SISO）2.4 GHz同步雙頻（DBS）功能。結合MIMO與SISO的技術可為全車提供高速的5GHz Wi-Fi無線連接，同時支援傳統2.4 GHz裝置與高品質藍牙。多達32個客戶端可由新版WPA3協定連網，進一步確保安全性。

QCA6595AU晶片亦支援與外部存取點Wi-Fi 5連網高速資料傳輸，可支援汽車服務如車輛診斷、軟體更新與於經銷據點自動報到等。藍牙5.1可支援藍牙智慧遠距（Bluetooth Smart Long Range）、到達角度（AoA）與離開角度（AoD）等定位技術，使高階裝置測向成為可能，相對位置精確度可達次米級。

此外，與高通Snapdragon汽車駕駛座平台或高通Snapdragon車用無線解決方案配對時，高通的Wi-Fi晶片可受惠於網路協定加速（IPA）硬體設備，自Snapdragon平台與解決方案的Wi-Fi傳輸路徑卸載網際網路協定防火牆和路由工作，使處理器可用於其他車載資訊娛樂系統或車聯網應用功能。

高通汽車Wi-Fi 6晶片已獲多家汽車製造商選用以打造頂級車載資訊娛樂體驗，為各車款提供最新5G和數千兆元級LTE技術。最新QCA6595AU晶片搭載數千兆元級Wi-Fi 5與最新藍牙標準，為汽車製造商的各種車款提供更多Wi-Fi用例選項。

高通技術公司產品管理部門資深副總裁Nakul Duggal表示：「當為駕駛與乘客打造的車內體驗進步的速度越來越快，汽車製造商期待功能強大、低延遲率的連網產品能擴及頂級車款以外的市場。QCA6595AU晶片是汽車業第一個MIMO和SISO雙MAC Wi-Fi 5組合解決方案，可支援多項功能同時確保效能，顯示出高通技術公司對汽車業的承諾，志在推出最完整車用Wi-Fi與藍牙產品。」

(工商 )