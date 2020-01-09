華為砍單傳言甚囂塵上，使國內砷化鎵業者後續業績添變數，8日股價行情波動加劇，然業者多指出，市場手機整體生產規模並未改變，華為減少的部分將由其他手機廠瓜分，且恐影響較深者以高階機款為主，即使出現衝擊，程度也有限；目前相關業者產能仍滿載，未出現砍單或修單情事。

國內砷化鎵族群8日股價出現較大幅回檔，穩懋、全新及宏捷科跌幅在3.54～7.58％以上，市場多將矛頭指向與華為傳出砍單有關。

不過，對於2020年全年手機總量的預估，研調單位TrendForce表示，由於整體經濟並沒有發生顯著的變化，因此，依舊維持在約14億支；而針對5G手機的數字，在中國市場仍舊積極推動5G商轉的情況下，維持全年生產量2.5億支左右的預估（占整體比重約18％）。

供應鏈也多認為，即使華為出現砍單，其減少的部分也將由其他手機廠如三星、OPPO、VIVO等瓜分，生產規模總量並未因此減少，如有影響，也以高階機款為主，但衝擊程度有限，業者強調，並未接獲砍單或修單消息，而股價遭受波及，恐是池魚之殃。

(工商 )