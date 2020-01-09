烏航墜毀伊朗

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）737-800客機8日在德黑蘭何梅尼機場（Khomeini Airport）附近墜毀，事故發生不久，官方先說是技術問題，接著又改口說是引擎故障。

不過，影片顯示，客機是在空中起火墜毀。如今伊朗官方拒絕交出黑盒子釐清狀況，飛航專家指出，從機身和機翼上出現的彈孔來看，最可能是遭擊落。

據《獨立報》（The Independent）8日報導，烏航墜毀，導致機上176人全部喪生之後不久，伊朗官員就說，是技術問題所致，最初烏克蘭駐德黑蘭大使館也附和，但稍後撤回聲明，說仍有待官方委員會判斷事故肇因。

而監測飛航風險的作業安全組織（OPS group）說：「我們初步假設，這是擊落事故，像MH17那樣──除非有明顯的證據顯示不是如此。」他們指出，墜毀現場的照片顯示，烏航「機身和和一片機翼上有明顯的彈孔」。

(中時電子報)