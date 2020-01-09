據大陸央視新聞9日早上報導，大陸湖北省武漢不明原因的病毒性肺炎疫情病原學鑑定，截至7日21時，專家組認為，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新型冠狀病毒。獲得該病毒的全基因組序列，經核酸檢測方法共檢出新型冠狀病毒陽性結果15例，從1例陽性病人樣本中分離出該病毒，電鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。

(旺報 )