白雲常分享辣照。（圖／翻攝自snowybai IG）

白雲透露被網友私訊問買原味內衣。（圖／翻攝自snowybai IG）

香港女星白雲身材火辣、五官甜美，擁有35E性感上圍的她常不吝在網上分享好身材美照，昨(8日)晚間她透露遇到奇怪網友私訊問她，求賣原味胸罩，開價港幣2000元（約7722元台幣）一件，她則傻眼說其實不在乎對方買來做什麼，但才2000元也太廉價，「你給20萬我就賣你」。

白雲4年前嫁給嫁給前香港先生、富二代建築師江俊霖，婚後她仍大方分享好身材，上月卻透露遇到色狼伸鹹豬手，氣得她在網上公開嫌犯照片，並強調會決定報案是知道大多數人都會隱忍，「任何令你不安的行為都不需要啞忍」，並表示發生此事錯誤的不是女生，希望未來女性都能選擇勇敢站出。

昨白雲又曬出被網友私訊求買穿過內衣的照片，寫下：「笑死人，大家覺得我賣好還是不賣？其實，你買來做什麼，I don’t care。但是才$2000？白癡欸Cheap爆。 你給$200000我就賣你，你信嗎？」

(中時電子報)