日前市場盛傳，台積電遭華為旗下海思半導體砍單，不過亞系外資澄清，真相是台積電擔憂海思庫存過剩，而主動對其供貨踩剎車，且台積電7奈米、5奈米產能早被客戶排隊搶訂，海思讓出的產能馬上被蘋果、超微、高通及聯發科等客戶搶光。

亞系外資近期發布研究報告表示，華為海外智慧手機因缺乏Google（GMS）行動服務支援，導致整體手機銷售轉弱而減少訂單，但並非海思向台積電砍單，相反地，是台積電主動減少今年分配給海思的20%產能，主要為避免華為備貨過多造成庫存風險。

亞系外資指出，海思半導體至今仍不斷要求台積電供應更多7奈米和5奈米產能，需求量相當於2億套5G系統級晶片（SoC），遠超過其實際需求。

經濟日報報導，由於台積電7奈米產能十分吃緊，減少對華為供貨，對自身產能沒有太大影響，因為剛好把空出來的7奈米產能讓給蘋果、超微、聯發科、高通等真正有需要的客戶。

(中時電子報)