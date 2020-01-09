就算勇士本季戰績低迷，目前9勝29敗仍排西區墊底，勇士明星前鋒卓雷蒙格林卻以9次技術犯規，前役遭逢活塞打到第3節，更因連續兩次技術犯規被驅逐出場，對於自己再次成為聯盟技術犯規之王，格林說：「我不在乎，該吹就吹！」

根據聯盟規定，球員前5次技術犯規各被罰款2000美元，第6到10次技術犯規各罰3000美元，第11到15次各罰4000美元，從第16次技術犯規開始，除了每次都罰5000美元，更每隔1次就被禁賽1場，但格林強調自己不會被禁賽。

格林近年被吹技術犯規如同家常便飯，更在2015年10月就曾公開嗆聲，「一支資金雄厚的球隊就該知道，這種技術犯規罰款就該面對與處理，老實講，這些技術犯規所累積的罰款，根本只能算是『小錢』，本來就該放在球隊計畫當中。」

只是格林向來在場上跟裁判之間關係緊張，動不動就開口挑戰裁判底線，經常被吹技術犯規也屬正常，反正隨著本季勇士幾乎提前宣告無緣季後賽，格林就算因為技術犯規達標被禁賽，恐怕也沒人擔心，勇士還巴不得戰績更爛一點。

(中時 )