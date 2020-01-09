武漢不明肺炎延燒，疾管署決將其列為法定傳染病。圖為1月2日，武漢直航桃園班機旅客一出登機門，即做發燒篩檢。（本報系資料照片）

(10:11 內文更新) 武漢不明原因的病毒性肺炎鑑定有新進展，根據病原檢測結果初步評估為「新型冠狀病毒」，跟先前已知的冠狀病毒不同。另外，世界衛生組織也發聲明，認為武漢肺炎患者恐已感染新型冠狀病毒。

大陸央視新聞報導，截至7日21時，專家認為，這次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新型冠狀病毒。該病毒的全基因組序列，經核酸檢測，共檢出新型冠狀病毒陽性結果15例，從1例陽性病人樣本中分離出該病毒，呈現典型的冠狀病毒形態。

根據路透消息，針對大陸武漢的不明肺炎疫情，世界衛生組織8日發表聲明指出，武漢肺炎患者很可能感染新型冠狀病毒，但需要更多資訊才能進一步了解疫情的擴散方式。

央視報導稱，目前已知的人類冠狀病毒共有6種，像是「嚴重急性呼吸系統症候群冠狀病毒」和「中東呼吸症候群冠狀病毒」，就是一般簡稱的SARS和MERS，都會引起嚴重的呼吸系統疾病。這次造成新疫情的新型冠狀病毒和已被發現的人類冠狀病毒不同，相關內容還需進一步了解。

(中時電子報)