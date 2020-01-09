曜越(3540)發表全新Riing Quad水冷排風扇，目前已正式發售，連同全新TOUGHRAM DDR4系列高效電競記憶體16GB(8GBx2)等新產品，成為推升曜越今年第1季營運成長動能，曜越預估，今年第1季營運將優於去年第4季及去年同期。

繼全新TOUGHRAM DDR4系列高效電競記憶體等新產品後，曜越再發表Riing Quad水冷排風扇新產品，Riing Quad擁有12公分以及14公分兩種規格，並提供了黑白雙色供消費者選擇。

曜越表示，Riing Quad主打四圈發光環，內含驚人的54顆可編程LED燈，能創造出炫目的燈光效果，Riing Quad水冷排風扇除了支援曜越招牌的TT RGB PLUS軟體之外，更能利用最新推出的NeonMaker燈光編輯軟體同時客製化最高達20顆風扇，打造繽紛的燈光秀。

此外，曜越TT RGB PLUS生態系統系列產品皆可透過支援亞馬遜Alexa英文語音服務之裝置來控制LED燈光效果。在亞馬遜Alexa協助下，玩家還可透過觀察TT RGB PLUS生態系產品之燈光顏色變化來了解所在地或任何地區的即時天氣狀況。

目前Riing Quad水冷排風扇已正式發售，連同已上架在曜越TT Premium官網銷售的曜越TOUGHRAM DDR4系列高效電競記憶體4400MHz、4000MHz、4266MHz、3,600MHz和3,200MHz，以及即將於2020年第1季開賣的TOUGHRAM RGB DDR4(雪白版)系列高效電競記憶體4400MHz、4266MHz和4000MHz等新產品，可望成為推升曜越今年第1季業績成長動能。

(時報資訊)