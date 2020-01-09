潤寅詐貸百億案偵結 潤寅千金楊宇晨遭起訴 09:462020/01/09 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 潤寅詐貸案偵結，潤寅千金起訴。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 檢調偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，迄今已羈押21名涉嫌人，台北地檢署今依銀行法起訴潤寅負責人楊文虎之女兒楊宇晨多人。另通緝楊文虎夫婦。 (中時 ) #潤寅 #起訴 #銀行法 #地檢署 #台北 也許您會感興趣 推薦閱讀 警搶績效「查水表」 律師也莫名遭盤查 11:312020/01/05 社會 涉吸金案 夏于喬父親夏世紘10人今早送審 10:392020/01/06 社會 獨》26天騙64人惹怒北檢 詐團2主謀遭求刑逾20年 07:292020/01/07 社會 比中指是「受驚反射動作」？檢不採信 10:152020/01/07 社會 正妹心情悶 美籍男搭訕霸王硬上弓 10:182020/01/07 社會 前蘭嶼分駐所長涉毒走私案 遭判6年6個月 11:442020/01/07 社會 恐怖情人自導自演想脫罪 檢：電視看太多 13:282020/01/08 社會 麥拉倫只開兩次 男架博弈網落網 3輛千萬名車拍賣 16:302020/01/08 社會 撤照還算輕罰 按銀行法最少關三年 04:092020/01/09 財經要聞 恐怖情人開庭不放過前女友 LINE遙控潑酸 08:472020/01/09 社會 社會熱門新聞 地表最強復仇！女被男友甩 搞上他爸爸變繼母 - 社會 新娘借錢沒還寄喜帖炸 他這樣幹網讚翻：今天讓妳一次還清 - 社會 大學情侶命案死亡時間差 男輕生後女悲痛步後塵 - 社會 情侶太魯閣車震遭遇落石 獲救畫面竟是這樣 - 社會 建設公司老闆涉地下匯兌6.2億 嘉義地檢聲押 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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