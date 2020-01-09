美國科技大廠蘋果（Apple）周三公布App Store的銷售數據後，當天股價大漲1.6%，收303.19美元，再創歷史新高，累計過去一年股價已翻倍成長，市值增至1.33兆美元。

外媒報導，蘋果宣布，自2008年推出App Store以來，已為開發者帶來1550億美元的收入，其中有25%的收入來自去年。此外，從聖誕前夕到新年前夕的假期周，App Store銷售額成長了16%，在元旦當天，App Store銷售額成長了20%，創下3.86億美元的單日銷售紀錄。

Wedbush證券公司分析師伊弗斯（Daniel Ives）表示，這些數據令人印象深刻，他預料蘋果這波多頭尚未停歇，設定股價目標350美元，最好的情況可望觸及400美元。

蘋果表示，該公司正將重點轉移到服務業務（包括App Store）上，而不是iPhone業務。蘋果在2019年推出的服務產品包括：Apple Arcade、Apple TV +、Apple News +和Apple Card，以及Apple Music和iCloud等其他產品。

蘋果股價周三上漲1.6%，收303.19美元，盤中最高至304.43美元，再創歷史新高。在過去的12個月中，蘋果累計漲幅高達101%，遠勝其他尖牙股，例如Alphabet、亞馬遜同期僅約上揚3成和2成，臉書股價約上漲5成。

(中時電子報)