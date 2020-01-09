華宏新技（8240）公布2019年12月份自結合併營收8.2億元，月減 7.33％、年增37.17％。第四季合併營收26.19億元，季增0.75％、年增28％，累積全年合併營收約98.19億元，年營收逼近百億元大關，創近4年來新高，年成長約26.67％。

華宏第四季營收表現淡季不淡，季增0.75％，主要受惠於高階電視和IT產品拉貨動能仍強勁，挹注光電材料銷售穩定成長。整體而言，華宏2019年在調整及優化產品組合、增加高附加價值產品策略奏效下，光電材料銷售逐漸恢復成長動能，尤其在新產品銷售放量及客戶新訂單帶動下，營運及獲利表現亮眼。

展望2020年，在奧運等相關運動賽事加持下，光電材料需求動能可望延續，預期營運會逐季向上。華宏將持續多元化產品布局，除了提供LCD背光模組光學膜片外，亦朝向提供前端面板相關材料，尤其在各面板製造商無不設法降低成本情況下，看好整合型貼合膜應用於大尺寸TV的需求將逐漸成長，同時預期廣色域光學膜出貨量將再成長，有助於提升未來營收成長動能。

華宏機能材料包含BMC、DAP及複合材料，應用領域包含車燈、網通設備、家電及民生工業產品等。無鹵耐燃DAP材料可應用於5G行動網路相關零組件，包含網路濾波元件及變壓器外殼，在5G開始商轉後將帶動微型基地台建構商機，有助提升DAP材料營收成長，因此華宏對今年營運仍為審慎樂觀看待。

(工商 )