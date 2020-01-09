送豬迎鼠，今年農曆假期有七天，來北海岸走走吧！台灣東北角依山傍海，春節假期推薦大家來一趟東北角旅行，除了飽覽壯麗的山海美景，如象鼻岩的鬼斧神工，這還有別具特色的漁村小鎮外，還能品嚐貢寮地區優質的貢寮鮑，讓春節假期賞景吃美食一次滿足！

嘉邑海鮮小館-「破布子蒸貢寮鮑」（取自貢寮鮑官網）。

東北角擁有背山面海的秀麗景致，不妨利用春節期間來趟放鬆身心的山海之旅，首站來到網路上的熱門景點「深澳象鼻岩」，外觀就像一頭巨象側身矗立於海上，特殊的海蝕景致成為熱門拍照景點。

深澳漁港旁的海天步道可遠眺九份山海景致。（圖取自新北市漁業處官網）

接著來到深澳漁港旁的海天步道，遠眺九份山海美景後，伴隨著東北角的海岸風光，來到神似彩繪風化紋路的南雅奇岩，由於此地岩層結構長年累月受東北季風與強浪侵蝕，而形成各種不同型態的岩石景觀，有霜淇淋岩、竹筍岩、以及著名的海狗岩，等你一起來發現。

新港海鮮-「清蒸蠔油鮑魚」。（圖取自新北市漁業處官網）

最後來到貢寮鮑的產地-貢寮，來到這可走訪東北角最具代表性的歷史人文山徑─草嶺古道，欣賞沿途美麗山景，從不同角度賞山海之美，或來趟小鎮漫遊，走訪百年石頭屋聚落-卯澳漁村以及曾獲選十大魅力漁港的「心靈角落-卯澳漁港」，絕美海景搭配傳統漁村景致，也別有一番風貌。

卯澳漁港以心靈角落主題於2011年獲選十大魅力漁港。（圖取自新北市漁業處官網）

暢遊貢寮區特色景點後，也歡迎大家到當地餐廳品嚐在地尚青的漁特產，千萬不要錯過貢寮在地安心有生產追溯或產銷履歷的貢寮鮑，春節期間正好是貢寮鮑盛產期，價格平實又肉質Q彈，鮮美正當時！

黑白毛小吃-「五味九孔」。（圖取自新北市漁業處官網）

推薦幾家在地優質餐廳：「海洋牧場」以及「靠海生活」皆是由貢寮鮑養殖業者自行開設的景觀餐廳，到此觀浪聽濤，體驗現烤貢寮鮑的鮮美口感，正是放鬆心情的好去處，另外，當地餐廳也有各自拿手的貢寮鮑料理，如黑白毛小吃的五味九孔、富士海鮮的麻油貢寮鮑、嘉邑海鮮小館的破布子蒸貢寮鮑以及新港海鮮的清蒸蠔油鮑魚等都是選用在地新鮮的貢寮鮑，新鮮美味的貢寮鮑料理絕對讓你食指大動。

現烤新鮮貢寮鮑。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)