台灣大(3045)2019年初與思納捷聯手打造「雲端AI能源管理平台」，如今繳出優異的成績單，結合AI與IoT應用，反轉「耗能」變為「節能」，其中，單車龍頭品牌台灣捷安特，在用電最兇的盛夏導入此平台，就無痛省下近3成電費。目前更有醫院、學校百貨商場及養護中心等超過數百場域陸續引進該服務，揪出工作場域內潛伏的耗電怪獸，大幅提升企業競爭力。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，一般企業與大型製造業都有強烈的節能需求，然而台灣大深信節能之道，在於「數據先行」，在此科技思維，「雲端AI能源管理平台」應運而生，本服務即時整合大量數據，讓用電資訊一目瞭然，推出至今，客戶反應相當正面。

思納捷總經理莊棨(卜桀)表示，「雲端AI能源管理平台」推出後，因節能效益具體亮麗，頗受市場好評，該服務獨特的優勢，除了基本電能管理功能外，平台還可依照客戶需求逐步擴充到空氣品質監測、智慧用水、空調管理與室內照明管理等，尤其是對大型製造業，更能發揮到水電環控的總管角色，全方位智慧升級，提升工廠產能與效能，以邁向工業4.0的全球趨勢，讓經營效率與環境永續獲得雙贏。

台灣大與思納捷聯手打造的「雲端AI能源管理平台」，透過建置IoT感測器，全天候遠端監控場域內各種用電情況，協助企業24小時能源監控及用電資訊可視化，運用電腦、手機APP遠端隨時記錄多場域的用電量，當系統偵測到閒置設備仍在耗能，就會立即發出通知告警(alert)，並採大數據分析，提供能源需量預測，找出最實惠的電價結構，以達到節費目標。

(時報資訊)