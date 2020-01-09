民進黨立委候選人陳歐珀9日舉行記者會宣布高鐵延伸至宜蘭案已正式啟動。（胡健森攝）

趕在選戰倒數前兩天，民進黨宜蘭立委候選人陳歐珀再打蔡英文政府的政績牌，與競選團隊在競選總部一同舉行記者會，宣布交通部已經通過並啟動高鐵延伸至宜蘭第一階段的綜合規畫，陳歐珀表示，任何重大交通建設都要有一段時間的醞釀，宜蘭縣對外交通的「任督二脈」雪山隧道、高鐵延伸至宜蘭將陸續完成，建設不分藍綠但要有效率，希望全體縣民一同支持。

高鐵延伸宜蘭促進會會長、宜蘭市長江聰淵表示，第一階段實質啟動後，將會以最快的速度送環評審查，最後只有「通過」及「有條件通過」兩個選項，這項重大交通建設是國人甚至是許多國外好朋友的期待，促進會也將會一直運作，直到這項建設動工、完工啟用為止。

尋求連任的民進黨立委候選人陳歐珀則簡單陳述爭取這項建設的過程，終於在林佳龍接任交通部長後有了具體進展，這也是「東部快鐵、西部高鐵」國土規畫的一環，台灣需要完整的高、快速鐵路，讓台灣邁入「一日生活圈」。

陳歐珀表示，一旦「高鐵延伸至宜蘭」完工通車，將能有效紓解目前交通壅塞的問題，同時也解決宜蘭人在外地就業通勤的困擾，不管是在大台北地區甚至是在新竹科學工業園區上班，一早出門搭乘高鐵，一個小時即可抵達公司，下班後也可順利返回宜蘭與家人同住，享受天倫之樂。

(中時 )