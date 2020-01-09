正當外界相當興奮34歲湖人中鋒「魔獸」霍華有望加盟今年灌籃大賽，沒想到他卻公開否認這項傳言，「誰告訴你我要參加？我從來沒有說過要參加灌籃大賽，我的灌籃大賽在每場比賽開打之前，我不知道這個謠言從哪裡傳出來的。」

其實霍華打算生涯第4次參加灌籃大賽的消息，是由《The Athletic》權威記者查拉尼亞率先爆出，隨著「一眉哥」安東尼戴維斯表示，自己雖不會參加灌籃大賽，卻很樂意協助霍華，也讓霍華完全傻眼，「戴維斯這樣說？我還真的不知道。」

霍華曾在2007到09年連續3年參加灌籃大賽，更在2008年灌籃大賽，用一身超人造型強力灌籃拿下冠軍，假如他真的願意相隔11年之久，重新回到灌籃大賽場上，當然是個相當具有話題的新聞，沒想到如今他卻徹底否認參加消息。

畢竟比起拿下灌籃大賽冠軍，霍華更希望本季可以跟隨湖人搶下生涯首次總冠軍，從他的說法來看，有可能是聯盟官方已經跟他提出邀請，但他自己還沒決定是否參加今年灌籃大賽而已，反正這一切也只是噱頭，屆時就知答案為何。

(中時 )