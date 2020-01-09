2020大選在即，國民黨總統候選人韓國瑜將在今晚在凱道舉辦選前最大造勢，希望可以衝出去年六月時的排場，韓國瑜競辦創意總監潘恒旭更是喊出要衝出100萬人！
韓粉們的熱情擋不住，明明活動下午四點才開始，但凱道已經湧現大量韓粉人潮，有的韓粉還是從晚上就跑來卡位，要在最棒的位置見證這場「選前最大造勢」！
而早在八點多，全台各地的韓粉也開始搭車北上，這場造勢匯集全台韓粉，想必將會氣勢非凡！
(中時電子報)
2020大選在即，國民黨總統候選人韓國瑜將在今晚在凱道舉辦選前最大造勢，希望可以衝出去年六月時的排場，韓國瑜競辦創意總監潘恒旭更是喊出要衝出100萬人！
韓粉們的熱情擋不住，明明活動下午四點才開始，但凱道已經湧現大量韓粉人潮，有的韓粉還是從晚上就跑來卡位，要在最棒的位置見證這場「選前最大造勢」！
而早在八點多，全台各地的韓粉也開始搭車北上，這場造勢匯集全台韓粉，想必將會氣勢非凡！
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