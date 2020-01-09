中國國民黨主席吳敦義9日上午到大溪頭寮謁陵故總統蔣經國先生，提及為何而來，吳敦義情緒難以自持，哽咽表示經國先生逝世32周年，此行是前來祈求經國先生庇佑台灣風調雨順，對於選情他僅表示國民黨團結一心，至於買辦之說他則全盤否認。

1月13日是蔣經國逝世32周年，吳敦義則在9日大清早前往陵寢謁陵，在接受媒體聯訪時，吳敦義情緒激動，數度哽咽並拭淚，他表示自己記得很清楚經國先生是在1988年1月13日過世的，所以此行與國民黨主要幹部一起來悼念經國先生，祈求中華民國長治久安、國民黨務順利、全體同志身體健康，更祈求經國先生在天之靈庇佑台灣風調雨順、中華民國國泰民安，同時兩岸在九二共識一中各表之中，維持和平穩定發展，同時也庇佑中華民國國際環境能夠順暢。

對於國民黨被親民黨總統候選人宋楚瑜批痛批買辦，吳敦義則全盤否認，表示中國國民黨沒有做過任何的買辦，是是締造中華民國的政黨，在經過了一百多年的淬鍊，就是在台澎金馬也是建設國家。吳敦義以蔣經國先生為例，當年推動十大建設、十大革新，奠定了中華民國更鞏固的基礎，才能維持數十年來的平靜、國人能夠幸福。

面對即將而來的大選，在選情上吳敦義認為所有的評估都有變動，「有時候今天強一點，明天弱一點，也許後天又更強一點。」他說只有保持信心、團結一致，在對中國國民黨忠誠的情況下，能夠永遠團結在一起。

吳敦義認為過去3年多以來，國家的行政有很多需要加強的地方，他認為台灣是一個民主法治的國家，國民黨也是一個正當締造中華民國的政黨，對國家具有忠誠嚴謹的任務，他希望1月11日贏得總統勝選，也能夠取得立法院過半席次達到60席的標準，就有機會撥亂反正，讓台灣更能夠人民幸福，中華民國也能夠自立自強。吳敦義強調這是中國國民黨無可旁卸的責任，會一心一德貫徹始終。

(中時 )