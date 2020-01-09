麻豆警分局將地下室整理成新的「麻吉健身館」。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

麻豆警分局將地下室整理成新的「麻吉健身館」。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

為讓員警鍛鍊體魄及體能，國內健身器材代工大廠雙龍興公司日前贈送一批健身器材給台南市警察局新化分局，讓警員勤餘可以加強健身，不用花錢花時間去外面運動。麻豆警分局也將地下室整理成新的「麻吉健身館」，在警友會和地方人士的支持下，增購近百萬元的健身器材。

雙龍星公司董事長許龍湶事業有成，感念新化警分局員警辛勞，本著回饋鄉里初衷，無償提供優質運動器材一批，希望能讓員警鍛鍊身體、提升體能，維護執勤安全，進而讓鄉里治安獲得更佳保障。

新化警分局分局長許芳毅也回贈許龍湶感謝狀，感謝雙龍興公司鼎力支持新化警分局，讓同仁強健體魄，面對執勤多變狀況，作好危機處理，完成保護自身安全，維護民眾安全的使命。

麻豆警分局則在地下室籌備「麻吉健身館」，麻豆警分局長楊慶裕表示，基層警分局多配有健身器材，但器材不多，也很少使用。為了鼓勵員警利用時間多健身，麻豆分局將放置雜物的地下室改裝，相關健身器材已陸續進駐，將於近日啟用。

麻豆警分局表示，在麻豆警友辦事處和地方人士的支持下，加上分局的事務費，共計籌措約120萬元購買跑步機、划船機、重訓機等多台專業級健身器材，還有桌球室、冷氣空調，設備十分舒適，可比美市面健身館。

(中時 )