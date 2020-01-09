國民黨總統候選人韓國瑜自去年通過初選後，就不斷遭韓黑有系統的攻擊，臉書粉專「台北惡棍」張姓管理員，去年不斷在網路上散播不實訊息攻擊韓國瑜，並誣指韓是東吳英文系夜間部學生，韓忍無可忍決定提告。

臉書粉絲團「台北惡棍」在去年國民黨內初選結束後，就開始貼文攻擊韓國瑜的學歷問題。指稱韓國瑜唸的是「東吳大學英文系夜間部」，雖韓國瑜拿出證書極力澄清，但名譽傷害卻已造成。全案經韓國瑜委任律師向警政署刑事局電信偵查大隊以《公然侮辱》、《加重誹謗》兩罪提告。

就在警方鍥而不捨追查3個多月後，終於查到，發現台北市的張育銘涉有重嫌，前天將他約談到案。警方發現，29歲的張姓男子已有多項前科，且約談了解張男並無正當職業，他先是在網上透過扮演旅美富商，在網路上散播不實訊息攻擊韓國瑜(如：學歷)，到案後卻又改口自稱是自營商，說法反反覆覆。意圖影響辦案。

但事關選舉案情重大，警方實在不敢大意。追蹤張男的網路電磁紀錄後，警方認定他已明確涉案，在偵訊後依《加重誹謗》、違反《妨害名譽》、《總統副總統選舉罷免法》等多項罪嫌，將他移送法辦。

對於警方能順利偵辦將躲在網路後的張男抓捕歸案，時代力量不分區立委候選人翟本喬或許幫了大忙。今(9日)凌晨在臉書貼文坦言，「台北惡棍的資料就是他交給市刑大的。有問題嗎？」。他正告那些黑韓的網軍，「要讓你的老闆選贏，不必讓我們的社會充滿了猜忌和仇恨，不必讓所有的人都認為想法不一樣的人都是惡魔」。他並貼文和警方的對話訊息佐證。

他呼籲在網路上肆意攻擊的網軍們，「今天你所做的，是在破壞我們整個社會賴以生存的信任，信任人性本善。你所做的，是毀滅你的後代生存的基礎。是把我們的社群，變成核子廢墟。希望這些還在網路開戰的網軍，不要變成下一個低級的台北惡棍」。

翟本喬舉例，就像過去冷戰東西德時期，東德士兵因為射殺試圖越過柏林圍牆逃亡的人，而後來面對審判時，法官所說的：「你受命要開槍，但你可以抬高一公分，不要打中」。

翟本喬，係此次2020選舉時代力量不分區立委候選人。大學自台大數學系畢業，即前往美國紐約大學攻讀電腦科學系博士，並順利畢業。曾經工作於貝爾實驗室、Google公司，並曾任台北市政府柯文哲市政顧問。

(中時電子報)