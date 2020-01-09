台中驚傳恐怖校園霸凌事件。一名母親昨晚在《爆料公社》發文，指自己就讀國中的兒子1月6日放學時遭到同校學長圍毆，對方一路追打到公車上，造成兒子頭部大量流血，車上卻無人搭救，最後兒子自己負傷返家回才被父母送醫，當她看到公車上滿是血跡時差點心痛昏倒。這位母親還控訴到校方調監視器時遭校方阻礙，台中市警方獲報後已經將施暴學生電擊棒查扣並調閱公車監視器，將會傳喚施暴者到警局調查。

這名心痛的母親在《爆料公社》發文爆料，表示1月6日下午4點40分兒子下課在校門口等車時，被5到6名學長圍毆，當時學務主任曾目擊，卻只有出來叫同學沒事快回家。未料兒子衝上公車時，有3名學長也尾隨搭同一班車。

台中發生恐怖校園霸凌事件，轄區清水派出所所長第一時間就在網站上留言表示已進行偵辦。(翻攝自爆料公社)

爆料母親描述，兒子上車後硬是將他拖去後面開始猛打肚子，甚至打開電擊棒恐嚇，接著就拿外套蓋住他的頭揮拳爆打，甚至拿硬物敲擊，導致兒子當場血流不止對方才停止，當時車上有不少學生目擊後都嚇哭。

但爆料母親表示，從學校到家裡路途約30分鐘，公車上滿是鮮血，卻沒有一個人站出來告知司機，就讓他負傷坐最後一站。母親沉痛地說，「身為媽媽的我，看見自己兒子坐在公車上滿頭血滿身血，公車上到處都是血，媽媽我真的很傷心，差點喘不過氣，更可惡的是對方連道歉都沒有，還有幾個不敢承認。」但受害學生母親更氣的是，隔天到學校看監視器，卻遭學務主任百般推拖。

這位母親在文末強調，「我不會讓事情被壓下來的，我要那些霸凌者每個都受到應有的懲罰。」轄區台中市警清水派出所所長黃皓展發現貼文後，也立刻留言表示，警方已經先行將涉嫌傷害學生所手持之電擊棒查扣，並調閱公車上監視器畫面，並通知涉案學生到案說明。

(中時電子報)