急診室的病患百百種，醫師在節目上分享一奇蹟案例，有患者因與他人起衝突，而摔落地面，正巧砸進施工的鋼筋堆，身體和頭分別插著兩根鋼筋，不料送醫檢查後，竟發現腦、內臟毫無受損，住院一天就出院，神反轉的結局讓醫生嘖嘖稱奇。

急診科醫師田知學在節目《醫師好辣》分享，有天急診接到通知說有患者因在頂樓談判鬥毆，意外摔落地面，而地面剛好有堆施工中的鋼筋，因此男病患就不偏不倚摔落在上面，頭部和身體分別被一根鋼筋插入。

接到通知急診室立刻成立創傷小組，醫師表示，一看到這位患者身上插著兩根鋼筋，一根從肚子進，肩膀出，另一根則是從肩膀進，插進臉部，再從額頭穿出。但出人意料的是，患者的意識清醒、氣色很好，只說傷口很痛。

後來替患者做電腦斷層後一看，簡直太神奇了！兩根鋼筋都插入身體，卻完全避開大腦及內臟，只插穿肉和皮膚而已，因此創傷小組、胸腔外科等通通派不上用場，僅由一般外科開刀將兩根鋼筋拔出來，而且隔天就出院了，神反轉的奇蹟案例，也讓眾人驚呼不已。

(中時電子報)