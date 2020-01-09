華友聯開發（1436）因已經完銷的預售案「森粼」交屋入帳，去年12月營收飆至5.25億元，年增235.04％，不過全年營收則因去年10月之前無屋可售，只是如市場預期，達到20.70億元，年減約20.85％，而首次發行的有擔保可轉換公司債順利完成開標，取得大約2.74億元資金，除了部份將償還銀行貸款，部份則將作為房產投資與工程興建用途。

華友聯9日發佈重訊指出，因交屋入帳，去年12月營收約5.25億元，比2018年12月的1.56億元，大增3.68億元，年增約235.04％，累計去年全年營收約20.74億元，比2018年全年的26.21億元，年減約20.85％。

交屋入帳的來源就是總銷19億元的預售案「森粼」，因已完銷，從去年11月開始密集交屋入帳，在去年11月入帳近4.94億元，去年12月再入帳5.25億元。

華友聯9日並公告表示，首次發行的國內第一次有擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，競價拍賣數2,550張，此次參與投標的投標單筆數計394筆，合格標單共372筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於今年1月8日上午10時，在證交所，經由公開方式完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

華友聯說，此次競拍的低得標價格為106.66元，最高得標價格120.00元，得標加權平均價格107.73元。

(工商 )