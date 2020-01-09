何姓司機載廢土經過自行車道，還將車道交通桿撞倒。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

亂倒廢土公司已雇工前往清除淤泥。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣警局竹南分局造橋分駐所日前接獲民眾報案指稱，有人在造橋鄉舊台13甲線香格里拉路段附近空地傾倒廢棄物，警方據報會同環保局展開調查，查出亂倒廢土的何姓司機通知到案說明，何辯稱是誤倒，環保局依照警方調查結果，依廢棄物清理法開立罰單，並責令修復遭破壞的台13甲線綠色廊道護欄。

造橋鄉舊台13甲線香格里拉路段附近空地，日前被鄉民發現有人亂倒廢棄物，轄區造橋分駐所員警查看時，發現附近綠色廊道的自行車步道交通桿也被撞斷，警方隨即通知環保局人員前來會勘。

警方經調閱清查監視器後，發現可疑涉案車輛，通知當天駕車的何姓司機及所屬公司到案說明，公司人員指稱那些廢棄物是水溝淤泥，原預定要運到後龍鎮的環保回收公司傾倒，但因當時環保回收公司承辦人員不在，無法傾倒，因而轉而將淤泥載往老闆友人位於造橋鄉住家旁空地，以利友人堆肥之用，但因記錯傾倒地點，才誤將淤泥倒在該處。

清運公司接獲警方通知後，已派人到場清除淤泥並回復原狀，並將淤泥載往環保回收公司傾倒，但警方會同環保局人員共同會勘後，依未領有許可文件非法棄置廢棄物，以違反廢棄物清理法第41條規定裁罰，另外淤泥是否為有毒廢棄物，環保局也已採驗攜回化驗後確定，而有關自行車步道交通桿遭毀損部分，已要求清運公司派員進行修復，並通知縣政府業管單位確認修復情形。

竹南分局分局長張文川對鄉民的見義勇為表示感謝，將持續透過檢警環聯繫，全力打擊環保犯罪，守護治安，貫徹縣府「幸福永續」的施政理念，使苗栗縣成為好山好水，宜居宜遊的優質山城。

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