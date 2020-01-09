封測廠矽格（6257）受惠各類晶片封測訂單需求持續暢旺，以及轉投資台星科（3265）營運同步轉強，2019年12月及第四季營收齊繳雙位數「雙升」佳績，分創歷史次高及歷史新高，帶動全年合併營收維持成長，順利突破百億關卡、續創歷史新高。

矽格今日股價開高穩揚，截至9點40分最高上漲1.93％至37.05元。不過，近期遭三大法人持續賣超，上周合計賣超1741張，本周迄今持續賣超1159張。台星科今日同步開高穩揚，早盤最高上漲1.33％至26.7元。三大法人上周賣超57張、本周迄今賣超150張。

矽格2019年12月自結合併營收9.51億元，月增達11.8％、年增達37.34％，刷新歷史次高，帶動第四季合併營收32.8億元，季增達29.58％、年增達48.74％，累計全年合併營收100.46億元，年增5.29％，雙雙改寫歷史新高。

矽格表示，包括手機無線射頻、虛擬貨幣、網路通訊及電源管理晶片等各類封測客戶訂單，在去年12月仍持續維持暢旺。同時，轉投資的台星科營運動能同步轉強，帶動矽格集團去年第四季及全年營收齊創新高。

台星科2019年12月自結合併營收2.4億元，月增達19.94％、年增達44.7％，為近3年同期高點。第四季合併營收12.82億元，季增達1.12倍、年增達1.36倍，改寫歷史新高。累計全年合併營收29.42億元，年增2.54％，創近3年高點、亦創歷史第3高。

矽格去年第四季營收成長動能強勁、帶動全年營收突破百億關卡，除了各類晶片封測需求持續暢旺外，轉投資的台星科於去年10月認列星科金朋未足額下單補償金2052萬美元（約新台幣6.23億元），一舉挹注強勁成長動能。

因應客戶需求持續暢旺，矽格去年資本支出達29.85億元，其中下半年估約17.9億元。董事會日前通過2020年資本支出預算案，預計投資規模約17.19億元，主要用於汰換設備及擴充產能需求。

同時，矽格透過間接投資約4500萬美元（約新台幣15億元），於中國大陸設立子公司蘇州矽興，滿足客戶對5G基地台及智慧型手機晶片封測需求，效益預計本季即可顯現。而蘇州矽興今年資本支出規模約16.7億元，主要用於新增設備及擴充產能需求。

(時報資訊)