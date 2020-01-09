儘管美中兩國貿易緊張局勢降溫，但貿易和投資的復甦步伐仍較預期緩慢，周三世界銀行（World Bank）略為下修2019年、2020年全球成長預測。

世銀表示，2019年創下10年前全球金融危機以來最疲弱的經濟擴張，2020年情況雖略有改善，但仍易受到貿易和地緣政治緊張局勢等不確定性影響。

世銀公布最新的全球經濟展望報告，將2019年和2020年全球經濟成長預測下修0.2個百分點，分別降至2.4%和2.5%。

世銀經濟學家Ayhan Kose表示：「我們確實預期情況將改善，但整體而言，我們也認為成長前景轉弱」。世銀的最新成長預測已將美中兩國達成第一階段貿易協議納入考量。

世銀預估2019年全球貿易成長1.4%，創下2008～2009年金融危機以來新低，並預估2020年全球貿易成長1.9%，僅略高2019年水準，仍遠低於自2010年來平均5%的成長力道。

該報告對先進國家、新興市場和發展中經濟體前景的看法截然不同。世銀將美國、歐元區和日本2019年、2020年的經濟成長預測各下修0.1個百分點，分別為1.6%和1.4%，因製造業低迷不振，以及美國關稅和報復措施帶來的衝擊揮之不去，世銀認為已開發經濟體今年經濟成長將較去年放緩。

世銀將新興市場經濟體2019年、2020年經濟成長預測分別下修0.5個百分點，降為4.1%和4.3%，但意味著世銀看好新興市場經濟體今年成長將加快腳步。

世銀表示，新興市場經濟成長前景改善，主要由8個國家推動。阿根廷和伊朗料將在2020年擺脫衰退，巴西、印度、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯和土耳其等6國在2019年歷經經濟放緩後，成長前景可望有所改善。

世銀表示，美中貿易戰衝擊中國製造業和出口，將中國2019年成長預測下修0.1個百分點，為6.1%，且受到美國關稅影響，將中國2020年成長預測下修0.2個百分點，為5.9%。中國政府收緊對影子銀行業的管理亦削弱投資。

(時報資訊)