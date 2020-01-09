全球第二大NAND型快閃記憶體廠商鎧俠(Kioxia、原名東芝記憶體)旗下NAND Flash日本四日市工廠傳出廠房發生火災，令市場擔憂供給面，恐造成價格漲勢加速；鎧俠證實有火災發生，但預估不會對生產造成影響。不過，隨著供需情況改善，NAND Flash價格本季漲勢確立，對相關業者仍有利。

NAND Flash市場近來傳出兩起生產意外，繼去年12月31日傳出三星旗下的華城園區發生短暫跳電事件外，1月7日傳出原名為東芝的鎧俠(Kioxia)位在日本三重縣四日市的產線發生火警，預期在現貨市場的搶貨更為積極，也將帶動2-3月NAND Flash合約價看漲，相關的廠商包括旺宏(2337)、華邦電(2344)以及下游的威剛(3260)、宇瞻(8271)、廣穎(4973)以及十銓(4967)可望受惠。

Nand的漲價行情也已由去年下半年開始啟動，在市場看漲趨勢下，通路商也更積極拉貨備貨，現貨市場掀起搶貨風潮。

在合約價走勢方面，市場研調機構TrendForce認為，基於淡季需求表現不淡、供給增長保守以及供應商庫存已下降，各類產品合約價在2020年第一季均可望持續上漲。展望第二季，受惠於下半年的智慧型手機以及遊戲主機等新產品的生產備貨，以及準備進入傳統旺季，預期漲價態勢得已延續。

隨著供需改善，去年第四季合約價已開始走揚，目前1月合約價格已漲5%，原廠目標第一季價格要漲10%。

(時報資訊)