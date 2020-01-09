利空打壓，周三美國原油期貨挫近5%；市場對美伊緊張局勢擔憂放緩，因美國總統川普發表和平言論，而上周美國原油庫存意外增加，亦同步為油價帶來承壓，其中美國原油跌4.9%，創12月12日以來最低收盤，倫敦原油跌4.2%，創12月16日以來最低收盤。

美國能源部(EIA)，截至1月3日當周，美國原油庫存增加116.4萬桶，為連續2周下跌後首度增加，市場預估為減少406.4萬桶，精煉油庫存增加533萬桶，連續2周增長，汽油庫存增加913.7萬桶，連續9周增長，且創2016年1月1日當周以來最大增幅。

美國NYMEX-2月原油期貨收跌3.09美元，報每桶59.61美元，2月熱燃油跌0.07美元，報每加侖1.96美元，2月RBOB汽油跌0.07美元，報每加侖1.65美元；倫敦ICE-3月布倫特原油期貨收跌2.83美元，報每桶65.44美元。(商品行情網)

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