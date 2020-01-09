需求放緩，打壓周三BDI指數連20挫；受到所有船舶需求疲軟的影響，令波羅的海指數連續第20個交易日下跌，其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌18點，跌幅2.28%，終場收作773點；海岬型運費指數(BCI)下跌74點，跌幅5.82%，收盤報1197點。

而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌42點，跌幅4.97%，收作803點；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌18點或2.95%，終場以593點作收。(商品行情網)

(時報資訊)