《商情》需求放緩，打壓周三BDI指數連20挫 10:002020/01/09 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 需求放緩，打壓周三BDI指數連20挫；受到所有船舶需求疲軟的影響，令波羅的海指數連續第20個交易日下跌，其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌18點，跌幅2.28%，終場收作773點；海岬型運費指數(BCI)下跌74點，跌幅5.82%，收盤報1197點。 而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌42點，跌幅4.97%，收作803點；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌18點或2.95%，終場以593點作收。(商品行情網) (時報資訊) #需求 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》全球股市有過熱風險嗎？ 04:102020/01/06 財經要聞 《商情》需求疲軟拖累，上周五波羅的海BDI跌逾8個月低點 10:002020/01/06 財經 《商情》避險需求增加，激勵上周五紐約期金漲至4個月高點 10:002020/01/06 財經 《業績-半導體》福懋科期末考績優，去年營收登7年高點 15:572020/01/06 財經 道瓊破月線前 中性偏多看待 16:212020/01/06 財經 《商情》避險需求增加，激勵周一紐約期金升至7年高點 10:002020/01/07 財經 滬指收升21點 重新站上3,100關口 16:012020/01/07 財經 人民幣收創逾5個月新高 短期仍有續升空間 00:032020/01/08 財經 專家籲陸啟動中等收入人口倍增計畫 00:052020/01/08 財經 《金融》MSCI新推15支固定收益ESG及因子指數系列 10:172020/01/08 財經 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 1500億印度設廠投資告吹？ 鴻海回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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