大陸武漢市上月底爆發不明原因肺炎，疑似病例累積達59件，鑑定報告終於出爐，大陸7日晚間發布消息，指出該病毒為新型冠狀病毒。疾管署今天上午近10點時，也接獲陸方通知，病原體初步判定為新型冠狀病毒。

疾管署表示，核酸檢測結果共15例陽性，已完成病毒全長基因定序，電子顯微鏡下亦呈典型冠狀病毒型態。疾病管制署表示，現有資訊均在預期與掌握之中，我國目前針對檢疫、檢驗、醫療物資整備等均有所準備，故仍維持現有防疫作為。

(中時 )