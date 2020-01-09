陸通知我疾管署 不明肺炎為新冠狀病毒 10:092020/01/09 中時 鄭郁蓁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢不明病毒肺炎已排除SARS、MERS，初步判定為新冠狀病毒。圖為疾管署副署長莊人祥。(資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢市上月底爆發不明原因肺炎，疑似病例累積達59件，鑑定報告終於出爐，大陸7日晚間發布消息，指出該病毒為新型冠狀病毒。疾管署今天上午近10點時，也接獲陸方通知，病原體初步判定為新型冠狀病毒。 疾管署表示，核酸檢測結果共15例陽性，已完成病毒全長基因定序，電子顯微鏡下亦呈典型冠狀病毒型態。疾病管制署表示，現有資訊均在預期與掌握之中，我國目前針對檢疫、檢驗、醫療物資整備等均有所準備，故仍維持現有防疫作為。 武漢不明肺炎病例 陸官方鑑定出爐 (中時 ) #病毒 #冠狀病毒 #大陸 #肺炎 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 流感疫苗股 這兩檔最具概念 18:012020/01/05 財經 武漢爆發病毒性肺炎 港府啟動「嚴重」應變級別 04:092020/01/05 全球財經 武漢肺炎 兩岸航班擬登機檢疫 04:092020/01/05 社會新聞 驚爆8例 香港啟動嚴重應變級別 04:092020/01/05 社會新聞 大陸不明原因肺炎疫情延燒 台灣即日起擴大通報標準 18:242020/01/05 生活 武漢不明原因肺炎 武漢衛健委：已排除SARS 21:172020/01/05 兩岸 武漢不明肺炎已排除SARS 恐是新冠狀病毒 11:172020/01/06 生活 武漢不明肺炎列法定傳染病 發燒即強制隔離 14:432020/01/08 生活 武漢肺炎掀恐慌 我列法定傳染病 04:092020/01/09 話題觀察 武漢不明肺炎鑑定出爐 陸方判定為新型冠狀病毒 09:252020/01/09 生活 生活熱門新聞 陳樹菊挺韓被罵「智力不足」 韓國瑜回應太猛了 - 生活 雞蛋和蜂蜜要放冰箱？ 營養師：這樣做才對 - 生活 被李佳芬哪一點攻陷 韓國瑜結巴羞回這句 - 生活 春節休假爽爆！未來小年夜就開始放 - 生活 想到肺癌就怕！營養師：常吃3類食物養出乾淨肺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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