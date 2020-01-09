適逢春節前夕消費高峰期間，新北市各大賣場及商場、市場等公共場所湧入大量人潮，因應業者大量進貨致食、貨品堆積之食品衛生及避難逃生問題，副市長謝政達帶著消保官及工務局、衛生局、經發局、消防局等局室組成專案稽查小組，擇定土城區迪斯尼購物中心家樂福進行公安及食安之聯合稽查，以維護消費者公共安全及食品安全。
新北市府說，今日稽查之重點項目包括：年貨及食品標示及儲存環境是否符合衛生規範，防止來路不明的肉品造成豬瘟疑慮，另同時針對室內空氣品質、消防安全設備是否動作正常、安全梯、手扶梯、走道、逃生避難通道、緊急進口等安全設施是否通暢無阻，防火區劃、自動防火鐵捲門下方、排煙室是否違規設攤或堆置雜物。
因應年節將至，市府衛生局已特別加強查核食品生產製造、標示及作業環境衛生；此外本府工務局亦同步針對本市轄內多次檢查不合格之52家大型商場、百貨公司等場所進行公共安全檢查，如發現場所有公安、食品、環保相關之缺失，本府將要求業者立即改善。本次專案除稽查賣場年貨食品散裝及完整包裝標示有無符合規定外，另為配合防制豬瘟，市府亦慎重向業者宣導，拒絕販售來路不明之肉品。
為確保民眾聚集區域室內空氣品質符合標準，本次也特於大賣場家樂福，進行室內場所空氣污染物-二氧化碳濃度部分進行檢驗，本次巡查檢驗結果尚無超過室內空氣品質標準。
謝政達呼籲相關業者除了應提供完善的服務及安全無虞的食品、商品，亦應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通，妥善維護消費者生命財產安全，讓新北市民安心過好年。
(中時電子報)
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