適逢春節前夕消費高峰期間，新北市各大賣場及商場、市場等公共場所湧入大量人潮，因應業者大量進貨致食、貨品堆積之食品衛生及避難逃生問題，副市長謝政達帶著消保官及工務局、衛生局、經發局、消防局等局室組成專案稽查小組，擇定土城區迪斯尼購物中心家樂福進行公安及食安之聯合稽查，以維護消費者公共安全及食品安全。

新北市府說，今日稽查之重點項目包括：年貨及食品標示及儲存環境是否符合衛生規範，防止來路不明的肉品造成豬瘟疑慮，另同時針對室內空氣品質、消防安全設備是否動作正常、安全梯、手扶梯、走道、逃生避難通道、緊急進口等安全設施是否通暢無阻，防火區劃、自動防火鐵捲門下方、排煙室是否違規設攤或堆置雜物。

消防安檢部分，安全梯、手扶梯、走道、逃生避難通道、緊急進口等安全設施是否通暢無阻，防火區劃、自動防火鐵捲門下方、排煙室是否違規設攤或堆置雜物。（讀者提供/吳家詮傳真）

因應年節將至，市府衛生局已特別加強查核食品生產製造、標示及作業環境衛生；此外本府工務局亦同步針對本市轄內多次檢查不合格之52家大型商場、百貨公司等場所進行公共安全檢查，如發現場所有公安、食品、環保相關之缺失，本府將要求業者立即改善。本次專案除稽查賣場年貨食品散裝及完整包裝標示有無符合規定外，另為配合防制豬瘟，市府亦慎重向業者宣導，拒絕販售來路不明之肉品。

為確保民眾聚集區域室內空氣品質符合標準，本次也特於大賣場家樂福，進行室內場所空氣污染物-二氧化碳濃度部分進行檢驗，本次巡查檢驗結果尚無超過室內空氣品質標準。

謝政達呼籲相關業者除了應提供完善的服務及安全無虞的食品、商品，亦應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通，妥善維護消費者生命財產安全，讓新北市民安心過好年。

副市長謝政達呼籲相關業者除了應提供完善的服務及安全無虞的食品、商品，也應隨時保持現場各項設施設備運作正常及逃生通道暢通。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)