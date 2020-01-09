陳思誠領獎特別感謝佟麗婭。（圖／翻攝自八組吃瓜蜀黍微博）

佟麗婭和陳思誠被指早就離婚。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

36歲女星佟麗婭和迪麗熱巴、古力娜扎、熱依扎被封為新疆四美，2014年佟麗婭和陳思誠結婚，育有一子朵朵，2017年男方被「第一狗仔」卓偉爆料疑似出軌約兩女過夜，當事人沒正面回應。昨(8日)網上瘋傳佟麗婭和老公低調離婚，晚間兩人正好受邀參加活動，陳思誠領獎時特別點名感謝老婆，似想打破傳言。

昨網上流傳兩張對話截圖，指佟麗婭和陳思誠早就秘密離婚，但因協議無法輕易公開，也擔心因此損害形象，爆料者稱兩人仍住在同一棟大樓，但早就感情破裂，平時也不常見面，「現在基本他倆就是各過各的」。

昨佟麗婭和陳思誠雙雙出席「2019頭條盛典」，陳思誠因《唐探3》領取年度最受期待獎，她在台上特別感謝佟麗婭支持自己的工作，佟麗婭則露齒燦笑，夫妻倆仍互動如常，間接回應離婚傳聞，網友回應：「真希望他們都好好的」、「只要陳思誠能改變，相信丫丫（佟麗婭）就會幸福」、「現在的瓜不能亂吃，隨時會反轉」、「其實就是他們兩個人的事情，只要他們兩個開心就好了」。

(中時電子報)