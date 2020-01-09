亞諾法（4133）今天宣布與日本神戶大學醫學院附設醫院等多家醫院、診所簽署服務協議，透過100％持有子公司上元株式會社進一步擴展其日本循環腫瘤細胞（CTC，Circulating tumor cell）和精準醫療業務，搶改商機。

在此之前，亞諾法已與日本國家癌症中心和神奈川癌症中心簽署了服務協議。

除了神戶大學附設醫院外，此次簽署合作的醫院還有：新潟大學醫院、山口大學醫學院附設醫院、TGC 東京癌症醫院、福岡醫學診所與青木由美醫學診所等。

日本目前約有三百家癌症診所專攻常規治療失敗的患者，或在主流醫院之外尋求另類療法的患者提供替代癌症治療。亞諾法扮演協助測量治療前後和整個治療過程中的循環腫瘤細胞數量，提供患者輔助診斷、術後監測、轉移及復發、監控藥物治療反應的及時監測指標。亞諾法表示，當今的替代和輔助癌症治療包括血液臭氧、熱療、光動力、光免疫療法和非基因修飾細胞治療。隨著癌症患者病情的發展及日益衰弱，造成更難以對新療法的療效反應進行監測和客觀評估。循環腫瘤細胞是利用患者周邊血中分離出腫瘤細胞，係為一種非侵入性液態活檢方式。

亞諾法整合全球專屬授權的細胞表面波形蛋白（CSV，Cell-surface vimentin）單株抗體，結合已取得專利的微流道系統平台，協助癌症病況進展中和晚期患者檢測循環腫瘤細胞，由於該病況期程的患者，其腫瘤細胞表面的EpCAM蛋白普遍表現低落。因此，若使用傳統的EpCAM生物標的物進行循環腫瘤細胞分離，將無法提供有效益的診斷。

除循環腫瘤細胞檢測服務平台外，亞諾法並提供多樣臨床檢測服務，包含：循環腫瘤DNA（ctDNA，circulating tumor DNA）、FFPE組織DNA與生殖細胞系遺傳檢測服務。生殖細胞系遺傳檢測服務為測定前列腺癌患者的BRCA1，BRCA2，ATM，PALB2和FANCA生殖細胞系（非體細胞）基因突變。

根據2019年NCCN指南，上述五個基因中任一基因若呈現陽性，表示該患者符合最新PARP抑製劑藥物治療的條件。 指南中並同時建議，針對高風險患者的家屬應進行該項檢測。

此外，亞諾法也開發一高靈敏度、無創之循環外泌體檢測平台，幫助早期診斷癌症並追蹤殘留疾病的痕跡。 亞諾法在日本執行的ACTN4基因擴增臨床試驗正進行收案，這是為肺腺癌一期患者後續治療的預測生物標的物，將於2020年第一季提交日本醫藥品醫療器械總合機構(PMDA，Pharmaceuticals and Medical Devices Agency）申請體外診斷試劑（IVD，In vitro diagnostic）的批准。

(工商 )