百貨影城向是房市利多題材。隨著中信金即將攜手南霸天-漢神百貨，合力打造位於11期與14期重劃區之間的「台中洲際娛樂商城」，有「台中小天母」封號的11期重劃區，在生活機能逐漸成熟，北有洲際商圈、南有崇德商圈，加上漢神百貨進駐加持下，將為洲際娛樂商城周邊房市注入一波活水，區域房市補漲可期。

「台中洲際娛樂商城」自2018年開始招商，熱潮也延伸到周邊中古屋。根據內政部實價登錄資料顯示，洲際棒球場周邊的中古屋房價均已上漲。例如屋齡10年的「富宇四季」，2019年共成交5筆，每坪單價平均24.4萬元；而屋齡13年的「香草天空」，2019年成交一筆，每坪約20.6萬元。房仲業者指出，洲際周邊房價雖有漲幅，但因基期低、仍相對便宜。

在預售屋部分，位於洲際娛樂商場首排、總太集團旗下永福地產「洲際W」，目前已成最受矚目的新案。根據實價登錄，區域內新推案價格已站穩「3」字頭，「洲際W」產品規劃27-45坪，成交價落在27至29萬元，目前銷售逼近八成。

11期重劃區位於北屯核心發展區塊，交通、生活機能成熟，擁有文教區的保值性，如普霖斯頓雙語小學、馬禮遜美國學校及衛道中學等名校聚集；加上各大知名品牌如春水堂、星巴克、Uniqulo、GU、路易莎、屋馬燒肉等爭相插旗，也是帶動區域迅速發展的原因之一。

此外，台中捷運綠線預計2020年底通車，台74線東側正在進行連結國道4號施工、西側與國道1號的銜接匝道也已動工，鄰近的14期「台中市巨蛋開發案」今年1月也已正式招商，預計2022年中動工。隨著周邊重大建設、生活機能陸續到位，11期與14期重劃區房市前景看好，今年預期將成為建商推案重心之一。

(工商 )